KKTC’de bir haftada 10 yangın meydana geldi

KKTC’de bir haftada 10 yangın ve 24 hususi servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 9-15 Ekim tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen yangınlarda toplam 140 bin 800 TL'lik hasar oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri ise şu şekilde sıralandı:

"Aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, çalışır durumdaki lambanın ısınıp samanları tutuşturması, birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, çalışır durumdaki şofbenin gaz hortumunda oluşan gaz kaçağı ve söndürülmeden atılan sigara izmariti."

Şöminenin bacasında sıkışan güvercini, trafik kazasında araçta sıkışan şahısların, araç içerisinde kilitli kalan çocuğu kurtaran itfaiye, araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda ve apartman boşluğunda mahsur kalan kediler ile derin kuyuya düşen köpeklere de yardımcı oldu. İtfaiye ayrıca asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkini de sağladı.