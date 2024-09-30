KKTC'de bir haftada 11 yangın

İtfaiye Müdürlüğü, 23 - 29 Eylül tarihlerini kapsayan sürede zarar miktarı 317 bin 750 TL olan 11 yangın ve 31 hususi servis olayı meydana geldiğini duyurdu.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre, aşırı yüklenme, havai elektrik tellerinin birbirine teması sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araçta meydana gelen yakıt sızıntısının sıcak aksamlara teması sonucu alevlenmesi, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, ocağın üzerinde unutulan yemeğin aşırı ısınarak alevlenmesi, çamura saplanan aracı kurtarmaya çalışırken egzozdan çıkan kıvılcımların önce kuru otları ardından aracı yakması ve bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritleri olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu aracı içerisinde ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, ağacın üzerinde ve su borusu içerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.