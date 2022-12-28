KKTC'de bir haftada 123 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı son bir haftada meydana gelen Covid-19 vakalarının genel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Aralık tarihlerini kapsayan son bir haftalık sürede, 2 bin 597 test yapıldı, 123 pozitif vakaya rastlandı.

Söz konusu periyodda CoVid-19 sebebiyle yitirilen hasta olmadı.

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28/12/2022 14:26