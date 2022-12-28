KKTC'de bir haftada 123 pozitif vaka

Ülke genelinde haftalık Covid-19 rakamları açıklandı.

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28/12/2022

21 - 27 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan toplam 2 bin 597 test sonucu 123 pozitif vaka tespit edildi. 

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KKTC'de bir haftada 123 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı son bir haftada meydana gelen Covid-19 vakalarının genel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Aralık tarihlerini kapsayan son bir haftalık sürede, 2 bin 597 test yapıldı, 123 pozitif vakaya rastlandı.

Söz konusu periyodda CoVid-19 sebebiyle yitirilen hasta olmadı.

 

 

28/12/2022 14:26
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TAGS: Covid-19, kktc, koronavirüs
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