KKTC'de bir haftada 1499 yeni covid19 vakası
29/06/2022
KKTC'de bir haftalık covid19 rakamları açıklandı
Covid-19 genel durum ( 22- 28 Haziran)
"Toplam 15.517 test yapıldı, 1499 pozitif vakaya rastlandı"
22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.517 olup, 1499 pozitif vakaya rastlanmıştır.
( 22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499
Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437
Toplam Vaka Sayısı: 98.004
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238