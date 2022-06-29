KKTC'de bir haftada 1499 yeni covid19 vakası

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29/06/2022

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KKTC'de bir haftada 1499 yeni covid19 vakası

KKTC'de bir haftalık covid19 rakamları açıklandı

Covid-19 genel durum ( 22- 28 Haziran)

"Toplam 15.517 test yapıldı, 1499 pozitif vakaya rastlandı"

22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.517 olup, 1499  pozitif vakaya rastlanmıştır.

( 22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499          

   

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437           

Toplam Vaka Sayısı: 98.004                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345                                       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

29/06/2022 16:54
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