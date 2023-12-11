KKTC’de bir haftada 5 yangın meydana geldi

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11/12/2023

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KKTC’de bir haftada 5 yangın meydana geldi


KKTC’de son bir haftalık sürede, 5 yangın ve 20 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu yaklaşık 604 bin TL'lik zarar tespit edildi.

Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, çalışır durumda unutulan fritözdeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi, aracın benzin hortumunun patlayıp sızan akaryakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve kaza yapan araçların alevlenmesi olarak yer aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği diğer olaylar ise şöyle sıralandı:

“Demir korkuluklarda ve ağaç üzerinde mahsur kalan kediler ile kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, trafik kazasında araç içerisinde sıkışan, apartman dairesinde ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir almak, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı hastaneye sevkinin sağlanması”

11/12/2023 14:43
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TAGS: yangın, haber, kktc
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