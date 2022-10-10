KKTC'de boşanmalar arttı

ads ads ads ads
10/10/2022

ads
ads
KKTC'de boşanmalar arttı

 KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 yıllarını kapsayan  nüfus ve demografi bülteni yayımladı. Kurum, evlenme ve boşanmalar gibi konularda projeksiyon tuttu.

Boşanmalar arttı

 Kişilerin yıllara göre evlenme sayıları dalgalı bir değişim gösterse de benzer aralıklarda seyrettiği görülürken, boşanma sayılarının yıllar içinde önemli bir artış izlediği görüldü.

1977 ve 2021 yıllarının her ikisinde de evlenme sayıları 1200 civarında iken, 1977 yılında 180 olan boşanma sayısı 2021 yılında yaklaşık 5 kat artış göstererek 895 oldu.

Evlenme yaşı yıllar içerisinde artış gösterdi. 1977 yılında 22.8 olan kadınların ortalama evlenme yaşı, 2021 yılında 31.5’e ulaştı.  Erkeklerin ortalama evlenme yaşı ise  27.2’den, 34.5’e yükseldi.

-En çok boşanma Lefkoşa’da

1977 yılında en yüksek boşanma oranı Gazimağusa ilçesinde iken, 2021 yılında en yüksek oran Lefkoşa’da görüldü.

10/10/2022 14:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: evlenme, boşanma, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.