KKTC'de bugün 1 kişi vefat etti, 527 pozitif vaka tespit edildi

"Toplam 14.206 test yapıldı, 527 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 320 kişi taburcu edildi"

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15/03/2022

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KKTC'de bugün 1 kişi vefat etti, 527 pozitif vaka tespit edildi

"Toplam 14.206 test yapıldı, 527 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 320 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.206 olup, 527 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi vefat etmiş, 320 kişi taburcu edilmiştir.

245 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

15 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 527   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 527        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 320     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462      

Toplam Vaka Sayısı: 74.268             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.177 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3850

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  890

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 209

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1891       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136089

15/03/2022 18:24
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TAGS: kktc, koronavirüs
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