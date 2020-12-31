KKTC'de bugün 12'si yerel 19 pozitif vaka
Bakan Pilli: "Toplam 1322 test yapıldı, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi"
31/12/2020
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
31 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 12
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 329.716
Toplam Vaka Sayısı: 1574
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1344
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 224
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 176
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1