KKTC’de bugün 16 yeni vaka tespit edildi!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2678 olduğunu, 8'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen bir vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

30 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2678

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 328.394

Toplam Vaka Sayısı: 1555

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1332

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 173

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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30/12/2020 20:02