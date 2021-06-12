KKTC'de bugün 16 yerel pozitif vaka

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12/06/2021

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KKTC'de bugün 16 yerel pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6975 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış, 8 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara-1/ Gelibolu-1

Girne

Girne Merkez-7 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karşıyaka-1

İskele

 

Aygün-1

 

Lefke

 

Gemikonağı-2

 

12 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6975

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

 

Yerel Vaka Sayısı: 16

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.316.745

 

Toplam Vaka Sayısı: 7543

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7255

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 254

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 226    

 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 3

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 670  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196   

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3579

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.083

12/06/2021 18:59
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TAGS: vaka, kktc, covid, korona
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