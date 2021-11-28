KKTC'de bugün 190'ı yerel, 252 pozitif vaka
"Toplam 22.033 test yapıldı, 190'ı yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı, 219 kişi taburcu edildi"
28/11/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.033 olup, 190’ı yerel 252 pozitif vakaya rastlanmış, 219 kişi taburcu edilmiştir.
62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 190 kişi ise yerel vakadır.
86 kişi Lefkoşa, 39 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
28 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.033
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62
Yerel Vaka Sayısı: 190
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.071.568
Toplam Vaka Sayısı: 28.352
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.095
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3159
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3058
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 485
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 101
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7734
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.290