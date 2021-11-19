KKTC'de bugün 197'si yerel, 252 pozitif vaka

"Toplam 19.816 test yapıldı, 197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.816 olup, 197'si yerel 252 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 113 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 197 kişi ise yerel vakadır.

83 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

19 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.816

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51

Yerel Vaka Sayısı: 197

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 113

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.874.938

Toplam Vaka Sayısı: 25.764

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.359

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2313

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2226

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 94

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5258

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 592

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7107

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.190

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19/11/2021 18:54