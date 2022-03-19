KKTC'de bugün 2 ölüm, 613 yeni vaka

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19/03/2022

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KKTC'de bugün 2 ölüm, 613 yeni vaka

"Toplam 21.360 test yapıldı, 613 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 461kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.360  olup, 613 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 461 kişi taburcu edilmiştir.

234 kişi Lefkoşa, 151 kişi Girne, 124 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 35 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.360 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 613   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 613          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 461    

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.176.203      

Toplam Vaka Sayısı: 76.571            

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.894     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4472       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4424

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 207     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 194  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1905       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136984

19/03/2022 18:25
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TAGS: kktc, vaka sayıları
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