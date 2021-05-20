KKTC'de bugün 20 pozitif vaka
20/05/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6618 olup, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-3 / Sanayi Bölgesi-1
Girne
Girne Merkez- 2 / Alsancak-3 / Çatalköy-1/ Doğanköy-1/ Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2
Güzelyurt
Aşağı Bostancı-1/ Kalkanlı-1
20 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6618
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.139. 386
Toplam Vaka Sayısı: 7015
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6644
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 338
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 303
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 111
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 557
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5195