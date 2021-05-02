KKTC'de bugün 23'ü yerel 35 pozitif vaka, 58 taburcu

"Toplam 6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Minareliköy-1

Girne

Girne Merkez-7 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-1 / Alsancak-1/ Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-1

2 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 998.316

Toplam Vaka Sayısı: 6361

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5696

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 633

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 99

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 530

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 49

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 27

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1255

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1381

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02/05/2021 18:53