KKTC'de bugün 266 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 13 bin 16 testle 266 vaka saptandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakaların 152’si Lefkoşa, 38’i Girne, 62’si Gazimağusa, 7’si Güzelyurt, 4’ü İskele, 3’ü Lefke bölgesinden.

11 Nisan 2022 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 13016. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 266. Yapılan toplam test sayısı 6,562,073. Toplam vaka sayısı 90,711. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 86,322. Tedavisi devam eden vaka sayısı 4,163. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 41. Karantinadaki vaka sayısı 4,115. Toplam kaybedilen hasta sayısı 228. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 601”

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11/04/2022 19:18