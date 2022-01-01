KKTC'de bugün 309'u yerel, 326 pozitif vaka

"Toplam 8485 test yapıldı, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 129 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8485 olup, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 129 kişi taburcu edilmiştir.

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 309 kişi ise yerel vakadır.

132 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 85 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8485

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 326

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 309

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.710.657

Toplam Vaka Sayısı: 36.309

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.074

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3097

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3051

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 140

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 404

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 152

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6187

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104358

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01/01/2022 19:15