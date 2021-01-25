KKTC'de bugün 30'u yerel 32 pozitif vaka, 2 kişi yoğun bakımda

Bakan Pilli: "Toplam 2784 test yapıldı, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı"

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25/01/2021

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KKTC'de bugün 30'u yerel 32 pozitif vaka, 2 kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784  olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli,  vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 1 kişinin İskele  Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

25 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2784

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 30  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 384.919 

Toplam Vaka Sayısı: 2071 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1793 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 183 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

25/01/2021 19:18
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TAGS: kktc, koronavirüs vaka sayısı
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