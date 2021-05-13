KKTC'de bugün 30'u  yerel 37 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edildi.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3

Girne

Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2

13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 30

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032

Toplam Vaka Sayısı: 6818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1133

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 42

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2146

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3104

Bu habere tepkiniz:



13/05/2021 19:11