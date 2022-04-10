KKTC'de bugün 325 pozitif vaka

"Toplam 20.690 test yapıldı, 325 pozitif vakaya rastlandı" 

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10/04/2022

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KKTC'de bugün 325 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlanmıştır.

176 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 60 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057         

Toplam Vaka Sayısı: 90.445        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8        

10/04/2022 18:51
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TAGS: kktc, vaka
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