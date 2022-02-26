KKTC'de bugün 423 pozitif vaka 2 ölüm, 510 taburcu

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26/02/2022

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KKTC'de bugün 423 pozitif vaka 2 ölüm, 510 taburcu

KKTC’de Covid-19’dan 2 can kaybının olduğu son 24 saatte 24 bin 272 test yapıldı, 423 pozitif vakaya rastlandı, 510 kişi taburcu edildi. Toplam kayıplar 192’ye yükselirken yoğun bakımdaki hasta sayısının 7 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü koronavirüs tablosu açıklamasına göre, bugün saptanan 423 vakanın 168’i Lefkoşa, 98’i Girne, 100’ü Gazimağusa, 25’i Güzelyurt, 21’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden.

Bugünkü genel durum tablosu ise şöyle:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027

Toplam Vaka Sayısı: 67.494       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3952   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 206      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307.”

26/02/2022 18:34
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TAGS: kktc, vaka sayıları
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