KKTC'de bugün 423 pozitif vaka 2 ölüm, 510 taburcu

KKTC’de Covid-19’dan 2 can kaybının olduğu son 24 saatte 24 bin 272 test yapıldı, 423 pozitif vakaya rastlandı, 510 kişi taburcu edildi. Toplam kayıplar 192’ye yükselirken yoğun bakımdaki hasta sayısının 7 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü koronavirüs tablosu açıklamasına göre, bugün saptanan 423 vakanın 168’i Lefkoşa, 98’i Girne, 100’ü Gazimağusa, 25’i Güzelyurt, 21’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden.

Bugünkü genel durum tablosu ise şöyle:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027

Toplam Vaka Sayısı: 67.494

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3952

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 206

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307.”

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26/02/2022 18:34