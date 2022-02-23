KKTC'de bugün 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

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23/02/2022

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KKTC'de bugün 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 391 kişi taburcu edilmiştir.

200 kişi Lefkoşa, 96 kişi Girne, 158 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

23 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 518          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185

Toplam Vaka Sayısı: 66.150      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106

23/02/2022 18:58
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TAGS: KKTC, vaka, covid, haber
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