KKTC'de bugün 51’i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı

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08/10/2021

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KKTC'de bugün 51’i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.865 olup, 51’i yerel 76 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele,  2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

8 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.865

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 51 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.074. 764

Toplam Vaka Sayısı: 20.156

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.163

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 914

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2164

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 718

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7161

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.836

08/10/2021 18:29
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TAGS: kktc, vaka, covid
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