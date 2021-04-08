KKTC'de bugün 55'i yerel 64 pozitif vaka

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08/04/2021

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KKTC'de bugün 55'i yerel 64 pozitif vaka

Toplam 8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55  kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 26  kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Surlariçi-9 / Gönyeli-2 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

Girne Merkez-2/ Ozanköy-1/ Dikmen-1/ Pınarbaşı -1/ Çatalköy-2/ Alsancak-1/ Aşağı Girne-1 / Boğazköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -9 / Tuzla-1/ Çanakkale- 1 / Sakarya-6/ Maraş-1/ Kaliland-1/ Baykal-1/Mutluyaka-2 / Gülseren- 2 / Dumlupınar-2

İskele

Yeşilköy-1 

8 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8023

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 55

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 805. 615

Toplam Vaka Sayısı: 4876

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4238

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

08/04/2021 19:24
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TAGS: kktc, koronavirüs
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