KKTC’de bugün 59’u yerel 75 pozitif vaka
09/10/2021
“Toplam 22.002 test yapıldı, 59’u yerel, 75 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 69 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.002 olup, 59’u yerel 75 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 69 kişi taburcu edilmiştir.
10 kişi yurt dışından gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
9 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.002
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 59
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.096.766
Toplam Vaka Sayısı: 20.231
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.232
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 919
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 863
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 82
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 119
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 484
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 722
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6923
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 63.558