KKTC'de bugün 5'i yerel 22 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3195 test yapıldı, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi "

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09/01/2021

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KKTC'de bugün 5'i yerel 22 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3195 olduğunu, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa , 2 kişinin İskele , 2 kişinin Karpaz Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 5  kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

9 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 5  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18        

Bugün Kaybedilen Hasta: yok   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 349.605   

Toplam Vaka Sayısı: 1765 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1499   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 256  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

09/01/2021 19:14
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TAGS: kktc, koronavirüs, pozitif vaka
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