KKTC'de bugün 5'i yerel 22 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3195 olduğunu, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa , 2 kişinin İskele , 2 kişinin Karpaz Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 5 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

9 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 349.605

Toplam Vaka Sayısı: 1765

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1499

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 256

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Bu habere tepkiniz:



09/01/2021 19:14