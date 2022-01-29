KKTC'de bugün 646 vaka, 2 kişi hayatını kaybetti

"Toplam 18.329 test yapıldı, 646 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 577 kişi taburcu edildi"

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29/01/2022

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KKTC'de bugün 646 vaka, 2 kişi hayatını kaybetti

"Toplam 18.329 test yapıldı, 646 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 577 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.329 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 577 kişi taburcu edilmiştir.

284 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 142 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 44 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

29 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.329 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 646

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 646   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 577

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.348.748      

Toplam Vaka Sayısı: 54.251    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.016  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5068       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4997 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 169

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 218

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 397

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3447    

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119762

29/01/2022 18:42
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TAGS: kktc, vaka sayıları
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