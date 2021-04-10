KKTC'de bugün 68 vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7698 olup, 55'i yerel 68 pozitif vakaya 35 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır. 18 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 19 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Lefkoşa Merkez-3/ Taşkınköy-3/ Surlariçi-2 / Gönyeli-5/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2 Girne Girne Merkez- 15 / Çatalköy-1/ Lapta-1/ Pınarbaşı-1/ Kozanköy-1 Gazimağusa Gazimağusa Merkez -9/ Kaliland-1/ Alaniçi-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1 / Mormenekşe-1 Maraş-1 İskele Kuzucuk-2/ Kaplıca-1 10 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 7698 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 68 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 Yerel Vaka Sayısı: 55 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 821.636 Toplam Vaka Sayısı: 5013 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4333 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 653 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 91 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 559 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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10/04/2021 18:44