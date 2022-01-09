KKTC'de bugün 711 vaka, 983 taburcu
"Toplam 24.300 test yapıldı, 711 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 983 kişi taburcu edildi"
09/01/2022
"Toplam 24.300 test yapıldı, 711 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 983 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 983 kişi taburcu edilmiştir.
340 kişi Lefkoşa, 155 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 28 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.300
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 711
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 711
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 983
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.911.696
Toplam Vaka Sayısı: 41.702
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 35.909
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5650
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5582
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 498
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6426
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107846