KKTC'de bugün 73 pozitif vaka!
16/04/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7890 olup, 54'ü yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-4 / Hamitköy-1/ Gelibolu-2/ K.Kaymaklı-4 / Surlariçi-2 / Dereboyu-2/ Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-2 / Yakındoğu Bulvarı-2 / Ortaköy-2
Girne
Girne Merkez- 6/ Taşkent-3 / Karakum-1 / Girne Boğaz-1 / Karaoğlanoğlu-2/ Alsancak-2/ Ķaşkar- 1/ Karşıyaka-1/ Dikmen-1
Gazimağusa
Gülseren-2/ Kaliland-1/ Çanakkale-1/ Sakarya-2 / İncirli Köyü-3/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
16 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7890
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 870.160
Toplam Vaka Sayısı: 5410
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4593
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 789
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 120
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 664
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 224
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 391