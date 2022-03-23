KKTC'de bugün 750 pozitif vaka, 363 taburcu

"Toplam 12.581 test yapıldı, 750 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi"

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23/03/2022

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KKTC'de bugün 750 pozitif vaka, 363 taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.581 olup, 750 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir.

317 kişi Lefkoşa, 82 kişi Girne, 217 kişi Gazimağusa, 58 kişi Güzelyurt, 57 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.581 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 750    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 750          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363        

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.246.293        

Toplam Vaka Sayısı: 79.029          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.404     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5417

 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5377

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 651 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 159

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 146   

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2044       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137736

23/03/2022 18:54
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TAGS: kktc, vaka sayıları
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