KKTC'de bugün 86'sı yerel, 120 pozitif vaka tespit edildi, 140 kişi taburcu
30/10/2021
Toplam 13.599 test yapıldı, 86'sı yerel, 120 pozitif vakaya rastlandı, 140 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.599 olup, 86'sı yerel 120 pozitif vakaya rastlanmış,140 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 86 kişi ise yerel vakadır.
20 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
30 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.599
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 120
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33
Yerel Vaka Sayısı: 86
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 140
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.503.010
Toplam Vaka Sayısı: 22.421
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.097
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1238
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1186
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 265
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 634
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 435
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6191
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.836