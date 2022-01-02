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KKTC'de bugün hava sıcaklığı 18 derece dolaylarında olacak

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02/01/2022

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KKTC'de bugün hava sıcaklığı 18 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde yer yer sağanak yağmur beklendiğini ve hava sıcaklığının da 18 derece dolaylarında olacağını açıkladı.

KKTC Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan ülkede bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar; Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak.

 

02/01/2022 10:24
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TAGS: KKTC’de bugün hava sıcaklığı 18 derece dolaylarında olacak
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