KKTC’de bugünden itibaren üç gün sağanak yağış bekleniyor

KKTC’de bugünden itibaren üç gün sağanak yağış bekleniyor.

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01/03/2022

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KKTC’de bugünden itibaren üç gün sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 01 – 07 Mart tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın sağanak yağışlı, Perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlı, sonrasında ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli Perşembe günü ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.

01/03/2022 08:29
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TAGS: Hava durumu, KKTC, haber, sağanak yağış
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