KKTC’de bulunan yabancı öğrenciler yarın eylem yapacak

Yabancı öğrencilerin sesi olmak için kurulan VOIS adlı grup, yarın saat 10.00’da, Meclis önünde koronavirüs tedbirleri ile ilgili hükümetin kararlarına karşı eylem düzenliyor.

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02/09/2021

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KKTC’de bulunan yabancı öğrenciler yarın eylem yapacak

Yabancı öğrencilerin sesi olmak için kurulan Voices of International Students in Cyprus (VOIS) isimli bir grup öğrenci Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin almış olduğu kararlara karşı eylem yapacak.

KKTC'de eğitim gören yabancı öğrenciler, yarın saat 10.00’da, “yap-boz” kararlardan mağdur oldukları gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.

02/09/2021 21:57
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TAGS: yabancı öğrenciler, Voices of International Students
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