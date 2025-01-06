KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotların piyasadan çekilmesi düşünülüyor

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06/01/2025

KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotların piyasadan çekilmesi düşünülüyor

İki Toplumlu Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi Eş Başkanı Manthos Mavrommatis, Rum Merkez Bankası aracılığıyla KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotları geri çekmenin yollarını araştırdıklarını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Mavrommatis, KKTC’de önemli miktarda yıpranmış euro banknotları biriktiğini ve komitenin, bunların yasal ve kolay şekilde nasıl geri çekilebileceğini araştırdığını söyledi.

Habere göre Mavrommatis, komitenin, ara bölgede Avrupa Komisyonu desteğiyle yapılması planlanan güneş parkına, Rum ve Kıbrıslı Türk şirketlerinin dahil edilmesini ve adanın kuzeyinde bulunan atık elektrikli cihazların geri dönüştürülmesini planladığını kaydetti.

Mavrommatis, komitenin geçmişte, bu cihazların Güney Kıbrıs’taki geri dönüşüm tesislerine taşınması ve işlenmesini önerdiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir sistem bulunmadığını belirtti. 

Bunun, her iki toplumun da yararına olduğunu düşündüklerini söyleyen Mavrommatis, çeşitli yerlerde, özellikle de Yeşil Hat boyunca terk edilmiş ekipmanlardan dolayı çevrenin gördüğü zararın önüne geçilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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HK KIBRIS

Mücadeleye Liderlik Edenler belgeseli, GAÜ'de gösterilecek

HK KIBRIS

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimler Fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde, "Liderlere Vefa" başlığıyla bir etkinlik düzenlenecek. GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği “Mücadeleye Liderlik Edenler” adını taşıyan belgeselin gösterimi de yapılacak. Özdemir, ilk kez gösterimi yapılacak belgesel ile ilgili, “27 dakikalık belgeselimizin adı; 'Mücadeleye Liderlik Edenler'. Belgesel; Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Alişan Şan’ın katkılarıyla da hazırlandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde, ilk gösteriminin yapılacağı anlarda, BRT TV'de eş zamanda yayınlanacak. Milli mücadele yıllarında; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın evlatları ve yakın çalışma arkadaşlarının çok özel anılarının aktarıldığı özel bir belgeseli sunmaktan dolayı mutluluk ve huzur duyuyorum." dedi. Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderlerleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yıl dönümlerinde aziz hatıralarının anılması öncesinde düzenlenen etkinliğin, halka açık olduğu belirtildi.
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