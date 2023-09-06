KKTC'de büyük sahtekarlık, bakanlığın veri tabanına sızıp...

İçişleri Bakanlığı’na veri tabanı sistemi kuran ve teknik destek için sisteme erişim yetkisi olan Analiz Sistem isimli şirkette çalışan İran uyruklu 2 kişi, 10 kişiye ikamet izni çıkarmaktan tutuklandı. Zanlıların, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Dairesi veri tabanlarına da ulaşabildikleri ortaya çıkarıldı



SAHTEKARLIK SİSTEMİ KURMUŞLAR…



Mali polis, Muhaceret Dairesi’nin veri tabanına sızılarak 10 kişiye ikamet izni çıkarılması olayını araştırırken İçişleri Bakanlığı’na veri tabanı sistemi kuran ve teknik destek için sisteme erişim yetkisi olan Analiz Sistem isimli şirkete ulaştı. Seyedmohsen Mirgah Mirghafouri ile İman Tousi isimli İran uyruklu iki şirket çalışanının cep telefonu dökümlerinden Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Dairesi veri tabanlarına da ulaşılabildikleri ortaya çıkarıldı.



TELEFONLARINDAN REKLAM BİLE YAPIYORLAR…

Seyedmohsen Mirgah Mirghafouri ile İman Tousi’yi dün mahkemeye çıkaran polis, olayla ilgili bir kişinin daha arandığını belirttikten sonra zanlıların telefonlarında yapılan incelemede 103 kişiye daha ikamet izni çıkarıldığına dair bilgilere ulaşıldığını, her iki zanlının da dahil olduğu gruplarda “kolay ikamet izni alınır” diye reklamlar yayınladıklarının tespit edildiğini açıkladı.



Kaynak: Kıbrıs Gazetesi - Sedef BOŞNAK

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