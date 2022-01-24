KKTC'de çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına başlandı

KKTC’de 5-11 yaş grubu çocukların Covid-19’a karşı aşılanmasına bugün başlandı.

Çocukların aşılanmasında, AB destekli olarak geçtiğimiz günlerde KKTC’ye ulaştırılan 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan 5-11 yaş çocuklar ve 10-11 yaş grubunun tamamının aşılanacağını açıklamıştı.

Çocuklar için aşılama merkezleri şöyle:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği (14.00- 18.00 saatleri arasında), Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında).”

Öte yandan son dozdan sonra 3 ay süre geçen 12-18 yaş grubundaki kişiler hatırlatma dozlarının da daha önce aşı oldukları merkezlerde yaptırabiliyor.

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24/01/2022 16:41