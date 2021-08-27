KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor.

18 Ağuastos 2021 tarihinde yoğun bakıma kaldırılan 88 yaşındaki Süreyya Geylan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Süreyya Geylan'in Covid-19'a yaşlı bakım evinde yakalandığı ve aşısız olduğu öğrenildi. Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 54’ye yükselmiş oldu. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 17 oldu.





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27/08/2021 11:00