KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

88 yaşındaki Süreyya Geylan Covid-19'dan yaşamını yitirdi

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27/08/2021

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KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor. 

 18 Ağuastos 2021 tarihinde yoğun bakıma kaldırılan 88 yaşındaki  Süreyya Geylan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Süreyya Geylan'in Covid-19'a yaşlı bakım evinde yakalandığı ve aşısız olduğu öğrenildi. Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 54’ye yükselmiş oldu. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 17 oldu.


 

27/08/2021 11:00
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TAGS: kktc, Süreyya Geylan, koronavirüs, covid-19, salgın, tedbir
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