KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

KKTC'de covid-19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan 80 Kazım Şimşek bugün hayatını kaybetti.

Kanser hastası olan ve yoğun bakımda tedavi gören Kazım Şimşek'in virüsü yoğun bakımda kaptığı biliniyor.

Şimşek KKTC'de defnedilecek

Hayatını kaybeden Kazım Şimşek'in KKTC'de virüs tedbirleri çerçevesinde defnedileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden sayısı 9'a ulaştı

KKTC'de covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Bugüne kadar toplam 9 kişi covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şimşek COVID 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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05/01/2021 15:59