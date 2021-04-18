KKTC'de covid-19'dan bir yeni ölüm

KKTC'de covid-19 nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda covid-19 tedavisi gören 91 yaşındaki Düriye Özbarker hayata tutunamadı.

Sağlık Bakanlığının açıklaması şöyle:

Covid-19 tanısıyla 27 Mart 2021’de Acil Durum (Pandemi )Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 91 yaşında ( kadın) Düriye Özbarker Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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18/04/2021 22:56