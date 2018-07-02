KKTC'de de FETÖ operasyonu! Gözaltı sayısı 22'ye çıktı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında,13 ilde ve KKTC'de mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarındaki askerlere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı.

Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açığa alınmış 22 rütbeli askerin yakalanması için geçen hafta başlatılan operasyon tamamlandı. KKTC, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep’de düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için 27 Haziran'da operasyon başlatılmıştı.