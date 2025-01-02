KKTC’de de şubesi bulunan vakfı faturalarla soydular

KKTC'de de şubesi bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerinin de dahil olduğu 18 kişi haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle bugün gözaltına alındı. Enstitüden yapılan açıklamada, geçen yıl haziran ayında eski başkan Şeref Ateş ve bazı personelin görevden alındığı, temmuz ayında teftiş başlatıldığı ifade edildi. Teftişin ardından başkan yardımcıları Bakan Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ve MHP'li Semih Yalçın’ın oğlu Kutalmış Yalçın istifa etti.

Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı Yunus Emre Enstitüsü'nde, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen eski yöneticiler ve bazı şirket sahiplerinden oluşan 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in de gözaltına alınmak istendiği öğrenildi. Ateş'in yurt dışına kaçtığı öne sürülürken yakınları Almanya’da tedavi olduğunu iddia etti.

'ESKİ BAŞKAN SAHTE FATURA DÜZENLEDİ' İDDİASI

Şeref Ateş’in, Suriye’de kurum adına harcamalar yapılmış gibi göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Enstitü, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığını, ardından Temmuz 2024 itibarıyla da teftiş süreci başlatıldığını bildirdi.

ENSTİTÜ AÇIKLAMA YAPTI

Enstitüden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunus Emre Enstitüsünde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla bir inceleme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır.

Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

BAKAN GÖKTAŞ'IN EŞİ VE MHP'Lİ YALÇIN'IN OĞLU İSTİFA ETTİ

Başlayan soruşturma kapsamında vakıfta Başkan Yardımcısı olan iki önemli isim; Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Kutalmış Yalçın istifa etti.