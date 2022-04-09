KKTC’de düzenlenen tango etkinliğine 31 ülkeden 238 dansçı katıldı

KKTC’de düzenlenen bir dans etkinliği, 31 ülkeden 238 tango dansçısını bir araya getirdi. Fazıl ve Şahveren Yücel çiftinin düzenlediği “Elegante Tango Marathon” adı verilen etkinlik, Girne’de Arkın Colony Hotel’de devam ediyor.

Elegante Tango Marathon, bu gece düzenlenecek gala gecesinin ardından yarın tamamlanacak. TAK’a verilen bilgiye göre, 7 Nisan’da başlayan ve ülkede bir ilk olduğu belirtilen tango etkinliğine 31 ülkeden toplam 238 dansçı katılıyor.

Uluslararası birçok dansçının katılımıyla gerçekleşen etkinliğin dünya standartlarında ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Dansçıların ülkeleri şöyle sıralanıyor:

“Arjantin, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kıbrıs, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Irak, İsrail, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Malezya, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD.”

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09/04/2022 20:14