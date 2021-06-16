KKTC'de e-Fatura Dönemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Fatura Dönemi başladı.

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16/06/2021

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KKTC'de e-Fatura Dönemi başladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, e-fatura ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı ve alt yapının oluşturulduğunu belirtilerek bugünden itibaren gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin e- fatura ile işlem yapabileceklerini duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz, e- fatura ile gerekli izinlerin Gelir ve Vergi Dairesi şubelerinden alınabileceğini ve isteyen her işletmenin bu kapsamda işlem yapabileceğini açıkladı. 

E-fatura kapsamında Gelir ve Vergi Dairesi’nden gerekli izinlerin alınması kaydıyla isteyen işletmelerin kendi sistemleri üzerinden e-fatura kullanabilecekleri, kendi sistemi olmayan işletmelerin ise Gelir ve Vergi Dairesi’nin sağlayacağı portal üzerinden uygulamaya geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ‘Gümrük Bilgi Sistemi (GBS)’ adı altında Gümrük otomasyonunun 14 Haziran 2021 tarihinde Ercan Gümrük Şube Amirliği’nde pilot bölge olarak uygulamaya başlandığını ve uygulamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak, dijitalleşmede KKTC Maliye Bakanlığı’nın hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi yönünde çalışmalara devam edileceğini söyledi.

 

16/06/2021 09:45
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TAGS: e - fatura, dursun oğuz
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