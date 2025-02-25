KKTC’de Elektrik Tüketiminde Rekor

KKTC’de dün gece elektrik tüketimi rekor kırarak 460 megawatta çıktı

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25/02/2025

KKTC’de Elektrik Tüketiminde Rekor

 KKTC’de dün gece elektrik tüketimi rekor kırarak 460 megawatta çıktı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdürü Dalman Aydın, dün akşam elektrik tüketiminin en yüksek güce ulaştığını, 460 megawatta kadar çıktığını söyledi.

Aydın, böyle bir durumun daha önce yaşanmadığını, bugüne kadar tüketimin hiç bu kadar artmadığını kaydetti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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