“KKTC’de emeklilikte yaşa takılanlara yönelik ne yapılacak?”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kuruşu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye’de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda düzenlemeler yapıldığını, bu insanların işe başladıklarındaki koşullara göre emeklilik haklarını talep ettiklerini örgütlenerek isteklerini başardıklarını söyledi.

Barçın, KKTC’de Sosyal Sigortalar Yasası’nda emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ise geçmiş yıllarda uygulamaların çalışanın aleyhinde değiştirilerek sadece yaş üzerinden emekli yaşının 50’den 60’a çıkarıldığını belirtti.

Prim gün sayısına bakılmaksızın yaş baz alınarak emekli yaşının yükseltildiğini, 43 yıl çalışmak zorunda bırakılan kişiler bulunduğunu dile getiren Barçın, Türkiye’nin gerekli düzenlemeyi yaptığını, KKTC’de de bu konuda realist bir bakış açısıyla yaşı 55 yapma noktasında çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Barçın, KKTC’de 1 Ocak 2008 öncesi çalışıp emeklilikte yaşa takılanlara yönelik ne yapılacağını sordu.

1 Şubat 2012 yılında sadece yaşın yükselmeyip 25 yıl sigortaya prim yatıran bir kişinin emekli çıktığında minimum emekli maaşının bir asgari ücret almasına yönelik uygulamanın da yüzde 70’i oranında değiştirildiğini söyleyen Barçın, barem skalası üzerinden bir maaş yatırılması gerektiğini dile getirdi.

Barçın, Sosyal Sigortalıların asgari ücretin altında emekli maaş alamayacağına yönelik uygulamaya geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

İhtiyat Sandığı’nın Yönetim Kurulu oluşumunun “sorunlu olduğunu” savunan Barçın, bunun nitelik ve tecrübe aranarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Barçın, asgari ücretin, hayat pahalılığının altında kalması ve bütçe rakamları konusunda eleştirilerde bulundu.

Vardiya çalışan özel sektör emekçilerinin mağduriyet yaşadıklarını da dile getiren Barçın, vardiya ödeneklerinin yatırılmadığını söyledi, Buna örnek olarak da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gece çalışan güvenlik görevlilerini gösterdi.

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05/01/2023 19:38