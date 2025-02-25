KKTC'de en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 50 yılın en düşük sıcaklık rekoru kırıldı. 25 Şubat 2025 tarihinde Geçitkale Meteoroloji İstasyonu’nda -6.2 °C ölçülerek, daha önce kaydedilen -5.4 °C'lik rekor aşıldı.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bu olağanüstü soğuk hava dalgası sadece Geçitkale’yi değil, ülke genelindeki birçok istasyonu da etkiledi. Aynı gün, Akdoğan'da -5.7 °C, Kırıkkale'de -5.5 °C, Lefkoşa'da -5.3 °C ve Salamis'te -4.1 °C sıcaklıkları ölçülerek bölgesel rekorlar kırıldı.

Diğer bölgelerde de en düşük sıcaklık değerleri şu şekilde kaydedildi: