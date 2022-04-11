KKTC’de geçen hafta içerisinde 4 yangın meydana geldi

Polis Genel Müdürlüğü, KKTC’de bir haftada 4 yangın ve 43 hususi servis olayı meydana geldiğini açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğünün 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar yaklaşık 6 bin TL oldu.

Bir haftada meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Mangal kömüründen çıkan kıvılcımların çöpleri tutuşturması, gaz kaçıran piknik tüpünün alevlenmesi, ve ocaktan sızan gazın alevlenmesi”Hususi servis olayları ise şöyle:

“Trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahsın çıkarılarak ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, su kuyusuna düşen köpeklerin ve çatı boşluğunda mahsur kalan yavru kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi, yol içerisine dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması, Off Road, Tırmanma ve Moto-drag yarışlarında yangına karşı tedbirler alınması ve Balıkesir Meriç, Çağlayan, Necati Taşkın, Şht. Tuncer, Polatpaşa, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş, Türkmenköy, Paşaköy Eşref Bitlis, Serhatköy, Güzelyurt Kurtuluş, Aydınköy İlkokulları ve Şht. Özdemir Anaokulu’nun öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi.”Yangınların 2’si Girne’de 2’si Lefkoşa’da, hususi servis olayları ise 20’si Lefkoşa, 9’su Güzelyurt, 7’si Girne, 7’si Gazimağusa’da meydana geldi

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11/04/2022 15:05