KKTC’de Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu antrenör eğitimlerine uluslararası denklik verildi….

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Başkan Ali Dahlameroğlu’nun girişimleriyle "Vücut Geliştirme/Fitness Master Personal Trainer ve Personal Trainer" kurslarına Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu (IFBB) denkliği sağladığını açıkladı.

Dernek açıklamasına göre, söz konusu sporun uluslararası alanda en üst organı olan IFBB ile yapılan anlaşma, KKTC'deki antrenörlerin dünya çapında geçerli IFBB sertifikalarına sahip olmalarını sağlayarak, ülke antrenörlerinin dünyanın her yerinde antrenörlük yapabilmelerinin yolunu açtı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde, federasyonun kurslarına katılarak antrenör belgesini almaya hak kazanan antrenörler, IFBB antrenör belgesi alma hakkını da kazanacak. Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu (IFBB) tarafından belgeleri düzenlenecek antrenörler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında IFBB Academy sayfasında sertifikalı antrenör olarak ilan edilecek. Bu uygulama, KKTC’de düzenlenen kursların uluslararası alanda tanınmasına olanak tanırken, antrenörlerin mesleklerini tüm dünyada icra edebilmelerine imkân sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde, KKTC'de düzenlenen Master Personal Trainer ve Personal Trainer kurslarının mezunlarına Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu (IFBB) belgeleri takdim edildi. Törenle verilen belgeler, antrenörlerin kariyerlerinde önemli bir uluslararası adım atmalarına olanak sağladı.

Bu kapsamda, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deniz Erdağ,

IFBB Master Bodybuilding & Fitness Methods sertifikasını alırken; Ahmet Bök, Ayla Bicen, Emir Kaynakkan, Erdoğan Macila, Merve İlkan, Selçuk Yaralioğlu, Stanislav Kural ve Yiğitcan Hekimoğlu ise

Certifed Personal Fitness Trainer Belgesi almaya hak kazandı.

Açıklamaya göre, Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu belgelerini alan antrenörler, artık dünya çapında tanınan ve saygın bir sertifikaya sahip olarak, antrenörlük mesleklerini tüm dünyada icra edebilecekler.

Açıklamada, "KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, spor eğitimine katkı sağlamaya devam ederek, uluslararası standartlarda eğitimler düzenlemeye ve KKTC’yi dünya spor arenasında daha da tanınır kılmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor." denildi.